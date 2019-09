El Girona també sap guanyar sense Sàbat

La temporada passada el Bàsquet Girona va naufragar a la pista de La Roda (76-58), però en canvi, ahir, l'equip d'Àlex Formento va guanyar com va voler a Albacete. El projecte progressa, i ho fa, a més, sense el fitxatge estrella, el base Albert Sàbat, que va quedar-se a casa per una grip. En absència del base de Llagostera ahir van ser Sergi Costa i Víctor Moreno els encarregats de guiar l'equip, i Sevillano i Dijkstra els qui van dictar sentència amb la seva aportació de punts. Menció especial mereix aquí el pivot holandés, que afegint 9 rebots a la seva estadística, va fer el seu millor partit des que és a Girona i va fregar el doble-doble.

Poca història va tenir el partit d'ahir perquè els de Formento sempre van saber anar per davant i trencar el marcador en el moment just. Si al descans l'avantatge era de quatre punts (29-33), la cosa es va acabar disparant en un tercer parcial clau. A sis minuts pel final d'aquest quart, el marcador registrava un 35-41 que, en un tres i no res es va convertir en un 35-55 gràcies a un parcial de 0-14 construït a partir de l'encert de Sevillano i Menno Dijkstra.

A partir d'aquell moment La Roda va tenir clar que no tenia res a fer en el partit, i els gironins es van dedicar a administrar el seu avantatge. Als últims 10 minuts s'hi va entrar amb tot dat i beneït (42-57) i el guió no es va moure: domini del Bàsquet Girona en defensa i encert ofensiu amb els dos jugadors franquicia d'ahir secundats per Màxim Esteban, Cosialls, Sergi Costa i Moreno. Hester, fins ara un dels homes més destacats, ahir va tenir un paper més secundari, aportant només 5 punts en 30 minuts però, això sí, imponent en el rebot capturant-ne una desena.



Debuta Josep Gascón

La baixa de Sàbat i la placidesa dels últims minuts van permetre a La Roda, que va tenir en Krajina el seu millor jugador, evitar un estrip major al marcador. En els últims instants les faltes van tallar la continuïtat del joc i al final la victòria dels gironins va ser per 15 punts. Àlex Formento va tenir temps per fer debutar un jove de la casa, Josep Gascón, que fins i tot va poder anotar dos punts en els dos minuts que va tenir de joc.

Amb la victòria d'ahir el Girona es manté en el grup capdavanter de la LEB Plata, al costat d'altres favorits a estar a dalt com el Prat i el Múrcia. La lliga, en aquest començament de temporada, no té aturador i dimecres hi torna a haver partit a Fontajau. El Girona rebrà un dels nouvinguts a la categoria, el Benicarló (20.30), amb l'objectiu de seguir consolidant-se en les primeres posicions. D'aquí a dimecres caldrà estar atents a com evoluciona Sàbat de la seva malalatia i si Àlex Formento en podrà disposar. Després de rebre el Benicarló entre setmana, els gironins visitaran el molt exigent Barça B el diumenge 6 d'octubre (18.00).