Èxit de participació en la 7a edició de l'International celebrat a Figueres

Èxit de participació i de públic en la setena edició de l'International Figueres que ha organitzat el Club Gimnàstica rítmica de Figueres. Més de 1.000 gimnastes, superant els números de les ediciones passades, procedent de diferents països d'arreu del món, es van reunir durant el cap de setmana per oferir diferents demostracions en tots els aparells: pilota, anelles, cinta, corda, maces i mans lliures.

Unes proves que tenen com a objectiu principal fomentar i promocionar l'esport base i donar l'oportunitat a les nenes d'aquestes edats de poder competir amb gimnastes d'altres països. Així, dissabte es van celebrar tant proves individuals com conjuntes, mentre que ahir van ser només competicions individuals de nenes de totes les edats que estant en les categories A, B, C i D, i que van tenir l'oportunitat de competir a nivell internacional.

Però el plat fort del cap de setmana era la Gala Show de dissabte a la nit, on diferents gimnastes que serveixen com a models per a les joves que van participar, van demostrar les seves qualitats. L'actuació més aclamada va ser la de la russa campiona del món junior, Anastasia Simakova, però també ho van fer el campió d'Espanya sènior Gerard López i el campió estatal en categoria infantil Xavier Bautista. També ho van fer les campiones de Catalunya i quartes d'Espanya per grups Anna Pons i Laura Carrillo. La Gala Show va finalizar amb l'actuació del conjunt Nacional júnior, amb les subcampiones olímpiques Artemi Gazou i Sandra Aguilar, i que té també a les seves files la gimnasta rosinca Uma Méndez, que es va criar esportivament al CRG Figueres. El club amfitrió i els altres clubs participants també van mostrar muntatges de ball i gimnàstica rítmica al llarg de la gala.