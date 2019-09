Decepció al derbi madrileny

L'Atlètic i el Reial Madrid van empatar anit (0-0) en un derbi amb excés de lluita i poques ocasions de gol al Wanda Metropolitano. Els homes de Zinedine Zidane van conservar de manera provisional el lideratge de la Lliga. Els seus 15 punts, pendents del que faci avui la Reial Societat (13), serveixen per mantenir-se al damunt dels de Diego Pablo Simeone (14), així com del Granada (14) i el Barça (13).

El partit va trigar a agafar ritme, donant prioritat a les faltes i aturades durant els primers compassos. L'Atlètic va ser el primer d'avisar amb un xut ras de Joao Félix, que va sortir massa creuat. El davanter portuguès va fer-se un tip de córrer per rebre una pilota llarga de Diego Costa i plantar-se davant la porteria de Courtois. El Madrid va respondre amb un cacau de Gareth Bale, sense perill per a Jan Oblak. Bale va monopolitzar les ofensives del Reial Madrid sense que cap de les accions aconseguís anar més enllà.

A la represa, Simeone va intentar donar velocitat fent sortir Ángel Correa. La decisió va donar els seus fruits amb una fuetada de Correa que sortia per damunt del travesser només començar la segona part. Per la seva part, el Madrid va continuar impregnat del seu ordre tàctic trencat només per les embranzides de Bale. Al 57, el gal·lès va gaudir d'una clara ocasió amb un xut a peu canviat des de la banda dreta de l'àrea matalassera. Amb el punt de mira mal calibrat, la pilota se'n va anar als núvols. En conseqüència, Simeone va reaccionar apostant per Thomas Lemar.

Els canvis i el rigor en ambdós equips, el partit va anar baixant decibels i només un parell de cops de cap van despertar el públic del Wanda. Primer va ser Saúl en una jugada de córner. Després, Benzema en una acció molt més perillosa que hauria estat l'oportunitat d'obrir el marcador. El davanter francès, que no havia gaudit d'ocasions clares, va fabricar-se jugades per lluir-se davant la d'Oblak però el porter va estar atent per escapçar l'esfèrica.