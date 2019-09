El Bordils supera el Barça B i també s'enfrontarà a un Asobal a la Copa

Amb tot just una setmana, el Bordils ha sabut aprendre dels errors comesos a la pista del Barça B per imposar-se al filial blaugrana en la primera ronda de Copa del Rei (32-31). Un rival Asobal, per tant, tornarà al Blanc-i-Verd. Si la setmana passada, en la Lliga, els blaugrana van sortir com un coet, ahir van ser els gironins els qui van arrencar forts i als 10 minuts guanyaven per cinc gols (7-2). Un avantatge que es va ampliar a sis en determinats moments però que els visitants van saber contrarestar abans d'arribar al descans (15-15). Tot i així, els blaugrana no van anar en cap moment per davant i els blanc-i-verds anaven intercalant avantatges de dos i tres gols per acabar guanyant per la mínima (32-31).