El Banyoles somriu amb una golejada contra el Sants (3-0)

El Banyoles allarga la ratxa al Miquel Coromina després de guanyar ahir el Sants (3-0), en un partit molt complert per part dels homes d'Adam Fontes. Un gol de penal transformat per Èric Gispert a l'inici del partit va encarrilar la victòria contra els barcelonins, que Jordi Turón i Adrià Casanova van encarregar-se d'assegurar a la segona part ampliant l'avantatge al marcador.

Feia només 3 minuts que l'àrbitre havia xiulat l'inici del duel, però els locals ràpidament van obrir la llauna gràcies a un penal del visitant Fabre sobre Turón. L'encarregat de transformar-lo va ser Èric Gispert, que no va fallar enviant un xut al primer pal. A partir d'allà, els banyolins van entonar-se. En una de les ocasions, Turón va topar amb la fusta. Mentrestant, el Sants ho provava amb tímides arribades a la porteria de Bartrina, fent-se fort a la contra però sense generar perill.

A la represa, el Banyoles va fer justícia a la seva posada en escena. Al 51, Turón va superar el porter Oriol finalitzant una gran jugada personal amb un golàs. Poc després, Fontes va substituir-lo per Adrià Casanova i el davanter va respondre immediatament. Només trepitjar la gespa, Casanova marcar el tercer després de rebre una assistència de Moha. El Sants hi tenia poc a dir, però no va rendir-se en cap moment obligant els locals a retrocedir al seu camp. Navarro va intentar soprendre un Bartrina inspirat, que blocava el seu xut per deixar el 3-0.