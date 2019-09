El Red Bull de Verstappen sorprèn els Ferrari al traçat de Sotxi

El pilot holandès Marx Verstappen (Red Bull) va ser ahir el més ràpid després de celebrar-se les dues primeres sessions d'entrenaments lliures del Gran Premi de Rússia, que es disputa a l'Autòdrom de Sochi, amb un temps d'1:33.162. Suficient per superar Charles Leclerc (Ferrari) i Valtteri Bottas (Mercedes). De la seva banda, Carlos Sainz va tancar la segona tanda en dissetena posició. Verstappen va sorprendre així els Ferrari i també Mercedes. Els primers van ser els millors al matí, però en la sessió vespertina Leclerc es va veure desplaçat a la segona posició, per darrere l'holandès, però per davant Bottas, tercer, i Lewis Hamilton, que va ser quart. El seu company Sebastian Vettel va ser cinquè.