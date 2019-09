L'Uni inicia la defensa del títol contra el València, un dels rivals a tenir en compte

«Aparcat» queda l'èxit recent a la Supercopa d'Espanya. Una setmana enrere, i a Fontajau, l'Spar Citylift Girona alçava aquest títol després de guanyar el Perfumerías Avenida. Un i altre equip han protagonitzat el pols habitual les últimes temporades, alternant-se els títols. Aquest curs s'hi vol sumar un tercer aspirant. El València Basket no només ha renovat el bloc de l'any passat, sinó que ha signat bones jugadores per fer un salt de qualitat i lluitar per tot. Fins i tot somiar amb un èxit majúscul. L'Uni en mesurarà la seva ambició avui, en una primera jornada de Lliga Femenina que, novament, se celebra en un format diferent. L' Open day es disputarà aquest cap de setmana al CDM Siglo XXI de Saragossa. Una aposta «interessant» però que alhora «perjudica» les gironines. Així ho considera el tècnic, Èric Surís. «Hem perdut un dels millors partits de Lliga regular a casa i això és un hàndicap tant a nivell esportiu com social». Ho considera un «hàndicap», com també el fet de no poder comptar amb la totalitat de la plantilla.

Perquè l'Spar Citylift Girona no disposa de tres pals de paller com ho són les lesionades Núria Martínez i Sonja Petrovic, ni tampoc una Brittney Sykes que encara no s'ha incorporat a la disciplina de l'equip en estar als Estats Units concentrada amb la seva selecció. «Som vuit, les mateixes que venim de guanyar la Supercopa i la Lliga Catalana. Farem tot el possible per guanyar». Al davant, un rival «més rodat» que disposa d'una «plantilla molt llarga» i on hi juga, entre d'altres, la bescanonina Queralt Casas i també Julia Reisingerova, amb passat recent a Fontajau. Se'ls sumen jugadores com María Pina, Tamara Abalde o Joy Adams. Un plat fort només per començar.