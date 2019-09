El Llagostera rep l'Hèrcules, un rival de «màxim nivell» en hores baixes

L'Hèrcules és un club històric, capaç de comptabilitzar amb dues dècades a la Primera Divisió. Difícil trobar cap altre equip així ara mateix a Segona B. Com curiosa també és la seva situació. Disposa d'una de les plantilles que més patxoca fan de la categoria, però malgrat això ha estat incapaç de guanyar cap dels cinc primers partits i suma un punt de quinze possibles. Suficient perquè hi hagi hagut ja un relleu a la banqueta. Arriba Jesús Muñoz, segon entrenador en equips com el Rayo, Granada i Almeria, però sense experiència al capdavant d'un equip en solitari. Aquest és el rival que es trobarà aquesta tarda el Llagostera, que vol sumar de nou després de dues desfetes consecutives en què ha estat incapaç de marcar.

Les baixes d'Aimar, Lucas Viale, Èric Jiménez, Pitu i Maymí no són els únics obstacles per als gironins. El rival també juga i, per noms, la plantilla de l'Hèrcules imposa respecte. «Ha d'estar a dalt per força. És un equip de play-off que fins i tot pot quedar primer. Amb el Nàstic té un dels millors vestidors de tota la categoria. Només cal veure els seus davanters: Benja, Carlos Martínez, Jona...», avisa Oriol Alsina. El tècnic considera també com un hàndicap el relleu a la banqueta. «No sabem qui jugarà ni com ho faran. Quan es canvia d'entrenador, els jugadors surten molt motivats. Ens tenen molt estudiats però nosaltres no podem fer-ho, perquè el míster és nou i, a més, mai ha dirigit a cap altre equip. Ara bé, estem preparats, amb ganes de fer-ho el millor possible». Avui se celebra la presentació del futbol base, pel que s'espera una bona entrada al Municipal.