El campionat estatal de trial 2020 tindrà una prova a Ripoll

El 2020 esportiu tindrà més protagonisme per part de Ripoll. Després d'haver superat els seus cinquanta anys d'història, el Ripoll Motor Club acollirà una de les proves que la Federación Motociclista Espanyola organitza cada temporada dins del seu campionat estatal. Els principals pilots d'aquesta disciplina se citaran a la capital del Ripollès, per competir no només en la categoria sènior, sinó també en Trial 2, fèmines, júnior i altres divisions de l'esport del trial. L'àrea de trial que el club té a la zona dels Tres Plans serà l'encarregada d'acollir el circuit d'aquesta prova. A més, segons el regidor d'esports Josep Isern també es vol habilitar una zona indoor en una zona urbana, per fer-la «més accessible per tots els ripollesos».