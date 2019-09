Bordils i Sarrià accepten el repte de competir a la Copa

Aparcada la Lliga, la Copa alça el teló per a un habitual com ho és el Bordils i un altre, el Sarrià, que s'hi apunta. Tots dos juguen avui i ho fan a casa, a la mateixa hora: les set de la tarda. Encaren els respectius compromisos amb il·lusió, però alhora conscients que és hora de fer rotacions perquè la prioritat és signar la millor classificació possible a la Divisió d'Honor Plata.

El Bordils de Pau Campos es torna a veure les cares, només una setmana més tard, amb el filial del Barça. Aquest cop al Blanc-i-Verd, uns dies després de caure a mans del conjunt blaugrana per 33-30. Encara sense Xicu Rexach ni Adrià Fornés, el tècnic explica que «farem rotacions, és un molt bon test perquè els jugadors que no tenen tants minuts demostrin que podem comptar amb ells». Afegeix que «la Copa mola, però mai havia tingut una plantilla tan curta i hem de reservar forces».

El Sarrià, per la seva banda, rep un Antequera que ha començat el curs amb molt bon peu. «És un repte diferent a la Lliga, que és la nostra prioritat, però tenim ganes de fer un bon partit i passar», diu Salva Puig, que té la «incertesa» de saber com encararà el matx el conjunt malagueny. «És un rival que s'ha reforçat i està amb molta confiança», avisa. Pau Palacios és baixa per una lesió a l'espatlla.