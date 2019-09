El Barça busca un punt d'inflexió a Getafe sense Messi ni Fati

Sense Lionel Messi ni Ansu Fati, lesionats, i amb l'autoestima sota mínims com a visitant, el Barça visita avui el sempre temible Coliseum Alfonso Pérez de Getafe a la recerca d'un punt d'inflexió que li permeti acabar amb la irregularitat en la Lliga. Malgrat els tres punts balsàmics contra el Vila-real (2-1), el vigent campió no ha esvaït els dubtes lluny del Camp Nou, on encara no ha celebrat cap victòria a la Lliga i el balanç són dues derrotes i un empat. Així, sisè classificat, el Barça afronta una jornada important si vol reduir distàncies amb el Reial Madrid, líder amb quatre punts més, i l'Atlètic de Madrid, situat a tres punts, dos rivals directes que avui (21.00) també es veuran les cares al Wanda Metropolitano.

Valverde es va quedar a darrera hora sense Ansu Fati per culpa de «molèsties tendinoses al genoll». Per la seva banda, el Getafe té les baixes de Manoljovic, Antunes, Amath i Olivera per lesió.