Triatló per a tota la família en un entorn privilegiat

Sant Pere Pescador viurà aquest cap de setmana tres dies de cursa en família, amb la tercera edició de la Half Ballena Costa Brava, un esdeveniment cinc estrelles per tancar el calendari dels triatlons. El certamen se centra en quatre proves que es faran entre dissabte i diumenge, però té l'objectiu de ser unes jornades rodones per a tot el món de les curses, tant per als corredors com per als acompanyants.

«Els participants, si fa falta, ja podran venir dijous al vespre, i n'esperem cap a un miler, la majoria dels quals de Catalunya i alguns més de la resta de l'estat», expliquen des de l'organització.

Com que la voluntat és fer unes jornades en família, de les quatre proves, dues, les de dissabte, tenen un caràcter més familiar, per córrer pares i fills, les altres dues, de diumenge, són més competitives.

La cita comença amb la novetat d'enguany, dissabte a les 10 del matí, amb l'anomenada Family swimrun, una prova de 2.000 metres corrent i 500 nedant, de manera alternada. «És obligatori fer-ho en parelles, ja que és la gràcia de la cursa; pares i fill, o germans, per exemple», expliquen. Les sortides seran cada 30 segons.

A les 12 del migdia, la Kida Race, una aquatló que combinarà la cursa amb la natació, on ja sortiran tots de cop i tindrà un aire més de competició.

La competició per excel·lència, però, es concentra diumenge, ja que a dos quarts de vuit del matí sortiran tant la Half com la Ballena, que es podran fer de forma individual o per relleus. Les distàncies de les proves són, per la primera (1,9, 90 i 21 km), i per la segona (1,9, 45 i 10 km), exactament la meitat, ja que el recorregut es fa per voltes «i és fàcil de dividir».

Dues xerrades

Dissabte també serà el moment de fer dues xerrades. Una sobre nutrició i com cal preparar-se per curses d'aquesta magnitud, i l'altra, anomenada Café y consejos, que comptarà amb la presència de Fernando Alarza, un triatleta internacional de nivell «Top 5». Alarza aprofitarà l'esdeveniment per «entrenar i passar una setmana de tranquil·litat amb la família», expressen des de l'organització.

Complexitat logística variada

Cada una de les proves que s'organitzen, i cadascun dels recorreguts tenen una complexitat logística diferent. La modalitat que més feina comporta és la de ciclisme (45 i 90 km), «ja que hem de col·locar 150 controladors en els camins i coordinar-nos amb els cossos de seguretat», asseguren. En el cas dels traçats que es corren, «no impliquen tanta feina», i tenen l'avantatge que l'entorn, el camí de ronda fins a l'Escala, és preciós».