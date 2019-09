Neymar torna a Barcelona pel judici de la prima de renovació

El FC Barcelona i el davanter brasiler Neymar da Silva estan citats aquest divendres pel Jutjat social número 15 de la capital catalana per una doble demanda relacionada amb la prima de renovació que l'exjugador blaugrana va pactar a l'estiu del 2016, un any abans d'anar-se'n al PSG francès, el seu actual club.

El litigi, en l'àmbit laboral, té per objecte resoldre les discrepàncies sobre la liquidació econòmica en el moment de la marxa del jugador al PSG l'agost del 2017. Després de dos ajornaments, la vista se celebrarà avui al matí i hi estan convocats tant Neymar com representants del Barça, encara que el president de l'entitat, Josep Maria Bartomeu, no hi farà acte de presència. Sí que hi serà el futbolista brasiler, que va arribar ahir a la tarda a Barcelona.

Les parts estan citades a dos quarts de deu del matí. Amb anterioritat a l'inici de la vista, han de comparèixer davant l'advocada de l'Administració de Justícia per completar el tràmit de conciliació. Si no arriben a un acord,quelcom més que probable, començarà el judici oral.

Si Neymar hagués tornat al Barça aquest estiu - el club va estar negociant la seva tornada durant setmanes amb el PSG - hauria retirat la demanda, però en no ser així, el procés ha seguit el seu curs fins avui. L'internacional brasiler va demandar el seu antic club per no haver-li abonat la totalitat de la prima que va pactar per la seva renovació fins al 2022 i que ascendia a poc més de 43 milions d'euros.

Els advocats gironins Joaquim Torrecillas, Josep Maria Costa i Carles McCragh conformen l'equip jurídic blaugrana. El Barça el que vol és el retorn de la part ja abonada (20,75 milions d'euros) a part d'una quantitat que ascendeix fins als 1.750.000 euros perquè el brasiler es va quedar al club només una de les cinc temporades que s'havien pactat amb anterioritat.



Multa simbòlica

D'altra banda, el Comitè de Competició de la RFEF va sancionar ahir el Barça amb una multa de 300 euros per cometre una «infracció lleu» en el fitxatge d'Antoine Griezmann. Es considera que el club blaugrana va cometre aquesta infracció en mantenir converses amb el futbolista quan el francès tenia un contracte en vigor amb el club matalasser i sense avisar prèviament per via formal l'Atlètic. El Barça s'exposava al tancament del Camp Nou durant un partit.