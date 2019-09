La setena edició de la Figueres Cup és més internacional que mai

Aquest cap de setmana arriba un certamen que aplegarà joves representants de la gimnàstica rítmica de quatre continents

La gimnàstica rítmica serà l'esport per excel·lència aquest cap de setmana, 28 i 29 de setembre, a Figueres, amb motiu de la celebració de la setena edició de la Figueres Cup, al pavelló Roser Llop, un esdeveniment cada vegada més internacional que no para de créixer. Enguany comptarà amb la presència de fins a 64 equips de quatre continents diferents, a més del conjunt amfitrió, el Club Gimnàstica Rítmica Figueres, i dels equips catalans i espanyols.

Així, equips de països com Ucraïna, Rússia, Bèlgica, Anglater­ra, França, Illes Guadalupe, Nigèria, Gàmbia o el Kirguizistan seran a Figueres, que competiran amb els conjunts més capdavanters de l'estat. «Disset equips han quedat en llista d'espera; i és que les inscripcions les vam tancar un mes abans de la data límit que ens havíem marcat», explica la directora del Club Gimnàstica Rítmica Figueres, Gemma Torrent.

La dinàmica de la competició serà la mateixa que en les darreres edicions, dissabte (8.30-18 h) és el torn de les individuals i grupals, i diumenge (8-21 h) només de les individuals.



Tres grans novetats

La setena edició presenta tres grans novetats. Per una banda, dissabte es farà una classe magistral a càrrec de les subcampiones olímpiques espanyoles a Rio de Janerio 2016, Sandra Aguilar i Artemi Gavezou. «Molts conjunts ens han demanat de ser-hi, i per ser la primera edició, estem molt contents», explica Torrent. Durant els dos dies, gimnastes de renom actual passaran per Figueres.

D'altra banda, dissabte a la nit, «hem organitzat una gala-xou, on alguns dels equips i la campiona del món júnior, Anastasia Simakova, realitzaran exercicis de gimnàstica amb un vessant més escènic i artístic i no tan competitiu», apunta Torrent.

Finalment, tota la competició es podrà veure per YouTube, gràcies a «uns tècnics ucraïnesos que s'encarregaran de difondre el Figueres Cup per tot el món», explica.

Pocs dies abans de la cita, «els nervis els portem com podem, ja que logísticament és una gran feina, que gràcies al suport de les institucions ha estat una mica més fàcil», comenta Torrent, que culmina que «el salt endavant que volíem fer l'hem fet, malgrat que econòmicament no podem arribar a tot».