El Reial Madrid guanya i es col·loca líder en solitari

No va ser el seu partit més brillant. Ni de bon tros. Però el Reial Madrid en va fer prou amb dos grans gols dels brasilers Vinicius i Rodrygo per guanyar el fins anit imbatut Osasuna. Una victòria que permet al conjunt blanc enfilar-se fins als 14 punts, la qual cosa els deixa com a líders en solitari a la classificació.

El tècnic Zinedine Zidane va introduir fins a vuit canvis respecte l'equip que s'havia imposat pocs dies abans al camp del Sevilla. Se'n va ressentir el col·lectiu. Li va costar engegar i va jugar a batzegades durant els primers minuts, però va treure's la son de les orelles gràcies al gran gol que es va inventar Vinicius. El davanter brasiler va encarar al seu marcador, li va amagar la pilota i del no-res va inventar-se un xut dirigit a l'escaire de la porteria defensada per Rubén. Es posava per davant el Reial Madrid, que hauria pogut augmentar l'avantatge als primers compassos de la segona meitat, però el gol de Jovic va ser anul·lat per fora de joc.

Tota esperança de remuntada per part de l'Osasuna la va dinamitar Rodrygo. El jove futbolista, de només 18 anys, va deixar el duel vist per sentència a poc més d'un quart d'hora del final. Va córrer metres tot enganyant Roncaglia i ajustant el seu xut al pal més llunyà. Amb el 2-0 ja no hi va haver res a fer per al conjunt visitant.