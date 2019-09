L'International Figueres Cup creix amb gimnastes de quatre continents

L'ambició i les ganes de crear una competició per a tots els nivells han situat la capital de l'Alt Empordà sota la mirada del món. Cada vegada són més els països que volen formar part de l'International Figueres Cup i la prova és que enguany, coincidint amb la 7a edició, més d'un miler de gimnastes es concentren, aquest cap de setmana, els dies 28 i 29 de setembre, al pavelló Roser Llop per viure una experiència única al voltant de la gimnàstica rítmica.

D'un any per l'altre, el CGR Figueres ha vist com la seva competició es feia gran de cop. I no només això, sinó que també traspassava fronteres. Si en la 6a edició s'aconseguia la xifra rècord de mig miler de participants, en aquesta s'ha superat de llarg. Obrint les portes a clubs de Sud-amèrica, Àfrica i Àsia, a part dels del continent europeu, hi haurà representats un total de 17 països. «Hi participen 24 clubs de fora i 40 d'espanyols. Fins i tot, n'hem tingut en llista d'espera? Em dol haver de dir-los que no. Intentem col·locar a tota la gent, però més era impossible. Estem a Figueres, tanta projecció internacional ens fa una mica de respecte», explica la presidenta, Gemma Torrent. GEiEG, Pla de l'Estany, IM Palafrugell, Farners, AE Quart, CR Ullà, Club Vitry GR, CR Blanes, Lloret i CGR Girona són els clubs gironins que hi participen.

Només amb els clubs estrangers, ja s'han omplert tres hotels de la ciutat: «La infraestructura ha crescut molt. Sort que enguany tenim el suport de la Diputació de Girona i la Generalitat per poder cobrir la despesa econòmica –d'uns 50.000 euros– sense patir i presentar la competició amb cara i ulls». «La cooperació és vital per fer créixer un projecte que amb esforç dona un producte d'èxit. Més enllà de l'àmbit esportiu, es crea riquesa al territori demostrant que les comarques gironines poden ser un referent del turisme esportiu», va assegurar el diputat d'Esports, Jordi Masquef, en la presentació a la Diputació, on també hi van anar el delegat d'Esports de la Generalitat, Josep Pujols, i el regidor d'Esports de Figueres, César Barrenechea.

L'atracció de l'International Figueres Cup no és casualitat. El CGR Figueres s'ha encarregat de cuidar el mínim detall i, per què no, d'oferir l'oportunitat de competir en l'àmbit internacional a tothom, puntuant els nivells A, B, C i D: «Aquesta aposta no es fa enlloc. Hi ha competició individual i de conjunt, a banda d'una master class enfocada a la formació de les gimnastes i un clínic gratuït només per a les entrenadores. També hi haurà una gala show que donarà protagonisme a tots els clubs participants. Hi actuaran el conjunt júnior de la selecció espanyola, que al juliol va ser quart al Mundial a Moscou i té la rosinca Uma Méndez; els campions d'Espanya, Gerard López i Xavier Bautista; les campiones de Catalunya i quartes d'Espanya, Anna Pons i Laura Carrillo; i la campiona del món júnior Anastasia Simakova. Ha de servir per enriquir-nos entre tots. Volem que cadascú expliqui les seves tècniques». Les jutges catalanes, «que normalment no poden puntuar una competició internacional», també hi seran, indepentment dels brevets que tinguin.

La 7a Figueres Cup s'inclou dins la celebració dels 15 anys del club i, fins i tot, s'ha creat la mascota oficial, protagonitzada per un unicorn: «Tenim el repte de presentar una competició d'àmbit mundial, que es retransmetrà en streaming a través de les xarxes socials. Volem que en la 10a edició estigui completament consolidada. Ens faria il·lusió que fos reconeguda per la Federació Internacional». Tot i saber que «la infraestructura del pavelló de Figueres és gran però no prou per portar gimnastes de nivell absolut», Gemma Torrent està convençuda de «treballar i potenciar la base des de la coherència».