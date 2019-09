L'Espanyol visita Vigo amb Piatti, que torna a una convocatòria sis mesos després

L'Espanyol examina la seva capacitat de reacció davant el Celta després de perdre contra la Reial Societat a casa, una derrota que ha encès les alarmes i ha provocat que el nom de l'entrenador, David Gallego, estigui sota els focus. Des dels despatxos de l'entitat asseguren que no prendran cap mesura dràstica. En qualsevol cas, l'inici és molt millorable i toca reconduir-lo a Balaídos. Durant aquesta setmana, futbolistes i cos tècnic han mantingut diverses xerrades per reaccionar, mitjançant l'autocrítica.

David Gallego, malgrat tot, no es planteja canviar la seva fórmula futbolística. L'entrenador català està convençut que es veurà un Espanyol valent a Balaídos i això passa per no renunciar a la pilota ni tampoc a sortir jugant des d'enrere. El cos tècnic té les baixes del lateral dret Corchia, el davanter Ferreyra i el migcampista Iturraspe. Per motius tècnics, tampoc no hi ha Granero. El central Naldo torna a la convocatòria després de complir un partit de sanció, l'extrem Piatti torna després d'una llarga lesió i el lateral Pipa és alta.