El Barça confirma que Messi pateix una elongació a l'adductor de la cuixa esquerra

Leo Messi pateix una elongació a l'adductor de la cuixa esquerra, segons el comunicat mèdic que el Barça va fer públic ahir a la tarda després que el jugador fos sotmès a les pertinents proves mèdiques. Es va fer mal el dimarts, quan només va aguantar 45 minuts al damunt de la gespa. En el primer partit d'aquesta temporada que sortia a l'onze titular, el davanter es va tornar a lesionar i al descans va ser rellevat per Dembélé. Males notícies per a Ernesto Valverde, que veu com la seva gran estrella ha començat el curs amb molt mal peu. S'ha perdut les primeres jornades del curs, va reaparèixer la setmana passada a Dortmund -suplent- i tampoc va sortir d'inici a Granada. Sí que va fer-ho contra el Vila-real, però va començar a notar unes molèsties quan s'havia superat la mitja hora de joc. Amb aquest diagnòstic, Messi no podrà jugar al camp del Getafe i el més probable és que tampoc arribi a temps per al duel de la setmana vinent contra l'Inter de Milà al Camp Nou.