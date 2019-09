Sancionen un any per dopatge el pilot de trial selvatà Jeroni Fajardo

La Federació Internacional de Motociclisme (FIM) va comunicar la suspensió d'un any per dopatge al pilot selvatà de trial Jeroni Fajardo, que va donar positiu durant un control efectuat el 16 de setembre de 2018 a Arco di Trento (Itàlia). El pilot de Caldes, que l'any passat es va proclamar subcampió del món de trial a l'aire lliure, darrere de Toni Bou, podrà seguir competint, ja que la sanció s'aplica amb efecte retroactiu, tot i que veurà anul·lats els seus resultats durant aquest període. Al Mundial del 2019 a l'aire lliure la FIM només dona validesa al quart lloc de l'última prova, celebrada a La Nucia, que el situa 13è a la general.

Fajardo va al·legar que el positiu per heptaminol es devia a la utilització d'un complement nutricional, el Nox Pump, que li havia estat prescrit. Es tracta d'una substància prohibida per ser considerada un estimulant segons el codi antidopatge. La FIM ha tingut en compte «les circumstàncies, les explicacions del pilot i les proves presentades» per admetre l'origen del positiu i ha considerat que Fajardo «no tenia intenció d'enganyar ni de millorar el seu rendiment esportiu». Per això arriba a un acord amb el pilot per computar la sanció d'un any des del mateix dia del control.