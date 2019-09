Robredo porta al CT Girona una jornada d'esport adaptat

El CT Girona va acollir ahir a la tarda una Jornada de Sensibilització impulsada per la Fundació Tommy Robredo, dedicada a l'esport adaptat i, més concretament, el tennis. La primera part de la Jornada va consistir en una ponència sobre l'esport adaptat protagonitzada per un tennista de la Fundació i el mateix Tommy Robredo. Tot seguit, l'acció es va traslladar a les pistes del CT Girona, amb els nens de l'Escola i el tennista garrotxí practicant. La Fundació Tommy Robredo impulsa, entre moltes altres activitats, l'Open Santi Silvas a Olot, que està considerat com el millor torneig de tennis en cadira de rodes d'Espanya.