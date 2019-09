Els propers 12 i 13 d'octubre se celebrarà l'onzena edició de la Radikal ocean52, anteriorment coneguda per Radikal Marbrava, la competició de natació en aigües obertes de referència a Espanya. Els recorreguts ja tradicionals d'un quilòmetre i mig i set quilòmetres, entre Calella de Palafrugell i Llafranc, es veuran -per segon any- completats amb la de tres quilòmetres i mig, que es va iniciar l'edició de 2018. Aquesta edició està centrada en la protecció dels oceans.