La quarta edició de la Sea Otter de Girona ja té data: del 29 al 31 de maig de 2020

Els dies 29, 30, i 31 de maig de 2020 són les dates escollides per l'organització de la Sea Otter Europe, que es tornarà a celebrar a Girona, consolida com a un dels referents a nivell europeu. Dilluns es va obrir el termini de les reserves de la zona Expo per a expositors repetidors i des d'ahir s'accepten peticions de reserva d'espais per les marques que van tenir presencia a l'edició de 2019. D'aquesta forma, l'organització desitja premiar a les firmes assistents aquest any i donant-los preferència en l'elecció d'espai. Els nous expositors, per la seva banda, podran fer reserves a partir del dia 12 de novembre.

A hores d'ara, ja hi ha una llarga llista de nous interessats que hauran d'esperar perquè la seva petició de reserva sigui tramitada un cop les marques repetidores hagin confirmat la seva assistència per al 2020. Respecte als visitants del festival en l'última edició, la xifra supera les 60.000 persones durant els 3 dies del festival (augment del 17% respecte al 2018). A la zona Expo i comercial el creixement va ser del 10% amb més de 190 estands, amb un 70 de nous.

Pel que fa a la participació als diferents esdeveniments esportius, van ser més de 6.100 persones les que van assistir a les curses de tot tipus que es van organitzar al festival. Girona es consolida, per tant, com un lloc ideal per acollir la Sea Otter Europe, que presenta un programa ple d'activitats pensades pels professionals i per a tots els aficionats del ciclisme amb proves internacionals de BTT, carretera, cicloturisme, Gravel, i e-bikes, entre d'altres.