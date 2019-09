A Girona, el Bronze disputat al GEiEG el triomf masculí de 1a va ser per a Nicolai Maniucov i Daniel Barrenechea, per 2-6, 6-3 i 7-5 davant de David Díaz i Walef Vinicius. La final femenina fou per a Ariadna Berdalà i Jesica Fernández. A Tercera masculina, Enric Pallarès i Marc Ferrer van alçar el títol.