Girona ha sigut l'escenari de la primera cursa gravel per etapes d'Europa. El gravel és una modalitat de bicicleta en expansió (és similar al ciclisme de carretera, però amb quadre i rodes per poder circular també fora de l'asfalt). La Traka Gravel va ser dominada per Christian Meier i Olivia Dillon, que van firmar un doblet incontestable en les dues etapes. Al podi final també hi van pujar Jordi Riera i l Daniel Bonello, i Sandra Heredero i Sami Sauri.