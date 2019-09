Cap jugador sense espònsor

Ho va descobrir Pau Campos en pistes com les del Torrelavega i l'Osca fa cinc anys, i durant dues temporades, 2015/16 i 2016/17, ho va aplicar, de manera reeixidia al Bordils: que cap jugador es quedés sense el seu espònsor particular per tal de diversificar i ampliar els ingressos del club. Posteriorment, malgrat que no es va deixar de fer, el projecte va perdre una mica d'empenta, però ara que el tècnic de la Bisbal ha tornat al club, ha volgut donar un nou impuls a aquella antiga fórmula per cercar ingressos atípics. Per 300 euros, qualsevol empresa pot patrocinar un jugador del primer equip i, fent un pas més, per 1.000 ho podria fer amb tot el cos tècnic (4 persones).

«És una bona manera per buscar micropatrocinis perquè l'empresa es relaciona durant tota la temporada amb aquell determinat jugador, que la visita i es pot fer fotos promocionals dels seus productes. També a través de les xarxes i lluint en l'escalfament, i a la banqueta, una samarreta especial amb el logo del seu espònsor. Per als tècnics és més car perquè som quatre persones i, a més, durant tot el partit portem el polo amb la imatge del patrocinador», detalla Campos. D'aquesta manera també es diversifica i s'amplia el radi on anar a buscar ingressos: per exemple, el patrocinador de Jairo Montes és de Pals, d'on és natural el jugador, «i difícilment el Bordils hauria pogut trobar un patrocinador allà si no hagués sigut a través seu».

Les empreses poden dirigir-se al club per demanar a qui volen patrocinar, però també hi ha casos de jugadors que han anat a buscar els ingressos directament ells. Tot el que es recapti va íntegrament al club «i reverteix en nosaltres a l'hora de pagar els viatges i la logística», detalla l'entrenador. La campanya, que fins i tot disposa d'una plana de Google Sites, destaca que el Bordils «és un equip totalment amateur» i proposa als anunciants «associar el seu nom als valors del club».

De moment, 15 dels 19 components de la primera plantilla del Bordils ja tenen espònsor. Queda pendent «el caramel» del cos tècnic, i quatre membres de l'equip, tots de protagonisme destacat damunt la pista: David Mach, David Masmiquel, David Masó i Ignasi Moreno. Pau Campos té clar que «l'objectiu és que tots els jugadors estiguin coberts amb un patrocinador, perquè això seran ingressos per al club». «Quan jo vaig marxar del Bordils es va seguir fent el tema de micropatrocini, però sense tanta organització. I el que he fet ara jo amb el meu retorn ha sigut donar-li un nou impuls i assentar de nou les bases, amb una estructura clara», afegeix.

En l'aspecte esportiu el Bordils prepara aquesta setmana la Copa. Dissabte aterra al Blanc-i-Verd el Barça B (rival diumenge passat a la Lliga, 32-29) amb el premi de dur un Asobal al poble si es passa aquesta ronda (19.00). Pau Campos afirma que «farem tot el possible per superar l'eliminatòria» però tampoc amaga que «aquesta temporada la plantilla és curta i hem de donar prioritat a la Lliga».