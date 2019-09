Bàsquet Sonja Petrovic inicia la recuperació

Sonja Petrovic, el fitxatge estrella d'aquesta temporada de l'Spar Citylift Girona, ha començat el procés de recuperació de l'operació a què s'ha sotmés per resoldre un problema al genoll. El club va facilitar ahir a través de les xarxes socials una imatge de la jugadora poc després de la intervenció, que es va fer dilluns a Sèrbia i va consistir en una neteja del genoll afectat. Petrovic encara no té data d'arribada a Fontajau, tot i que no l'esperen abans de finals de novembre. Sykes, per la seva banda, hauria d'aterrar la setmana que ve.