El Barça s'aferra a la seva solvència al Camp Nou per allunyar els dubtes

Immers en un mar de dubtes lluny del Camp Nou, on aquesta temporada encara no coneix la victòria, el Barcelona confia en la seguretat que li proporciona el seu estadi per sumar els tres punts aquest dimarts davant un Vila-real a l'alça i no allunyar-se més de les posicions capdavanteres de la Lliga Santander.

Vuitè, després de sumar set punts de quinze possibles, l'equip blaugrana ha signat el pitjor inici en lliga des de la temporada 1994-95. L'última punxada davant el Granada a Los Cármenes (2-0) va evidenciar les carències del projecte que lidera Ernesto Valverde.

Amb nou gols rebuts, el Barcelona és l'equip més golejat de la competició al costat de Betis i Espanyol i les seves xifres ofensives com a visitant són alarmants: dos gols en tres partits, tots dos en l'empat contra l'Osasuna al Sadar. Al Camp Nou, en canvi, la seva imatge millora, encara que Ter Stegen encara no ha aconseguit deixar la porteria a zero en les visites del Betis i el València.

Amb vista al partit d'aquest vespre, Busquets i Arthur apunten a l'onze i Valverde, que a Dortmund i Granada va deixar Messi a la banqueta, podria alinear com a titular l'argentí al costat de Griezmann i Suárez per primera vegada en el que va de temporada.

Amb les baixes confirmades dels lesionats Samuel Umtiti i Jordi Alba i l'absència de Rakitic i Carles Pérez, per decisió tècnica, el francès Ousmane Dembélé, amb l'alta mèdica, i Carles Aleñá, absent des de la primera jornada de la Lliga, són les principals novetats a la llista de convocats.

El Vila-real arriba a Barcelona en un dels millors moments dels últims mesos després d'haver sumat dues victòries consecutives, amb dos partits sense rebre gol i amb una ratxa de divuit partits consecutius en els quals ha vist porta. De fet, l'equip de Javi Calleja va signar dissabte davant el Valladolid la seva segona victòria consecutiva en lliga, una cosa que la temporada passada no va ser capaç de fer fins al març. Per visitar el Camp Nou Calleja manté les baixes de Bruno Soriano i Alberto Moreno, que encara segueixen amb lesions de llarga durada. A ells se suma el migcampista Vicente Iborra, que va acabar lesionat el duel davant el Valladolid per problemes al bessó.