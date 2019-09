El Barça respira però perd Messi

El Barça continua sense recuperar-se de la depressió que atravessa des del final de la passada temporada i, ni tan sols a l'abric del Camp Nou, va oferir símptomes de millora, tot i que ahir a la nit com a mínim va sumar una victòria per la mínima (2-1) davant un discret Vila-real. I això que va semblar sortir el Barça amb ganes en els primers minuts del xoc, contagiat de l'entusiasme de Messi, que no va poder acabar el partit per problemes a l'adductor. Està previst que avui se li facin proves però està descartat per jugar dissabte a Getafe.

L'1-0 va ser obra de Griezmman, que s'anticipava a Peña i Gerard Moreno al primer pal per rematar de cap a gol un córner servit pel mateix Messi. Va continuar el Barça fins a aconseguir el segon. Intens, combinatiu, recuperant la pressió després de pèrdua com un dels senyals d'identitat per atacar sense descans. I el 2-0 arribava, al quart d'hora, amb un sensacional xut llunyà des de la frontal d'Arthur, que es colava per l'escaire i sorprenia Asenjo.

El gol va fer reaccionar el Vila-real, cada vegada menys tímid a la sortida de la pilota, però sense acostar-se amb perill a la porteria defensada per Ter Stegen. Tampoc es tornava a apropar el Barcelona que, per ensurt de la grada, veia com, després d'una jugada fortuïta amb Ontiveros, Messi s'acostava a la banda per ser tractat de la cuixa esquerra. El '10' tornaria poc després al partit però, per llavors, els locals ja feien bastants minuts que transitaven indolents pel partit, provocant els primers xiulets d'un Camp Nou. Cazorla, a un minut del descans, retallaria distàncies amb un xut amb l'esquerra també des de la frontal que batia Ter Stegen.

El capità del Vila-real a punt va estar d'empatar a l'inici de la represa, però aquesta vegada es va trobar amb la resposta del porter alemany del Barcelona. A Messi ja no se'l va veure després de la represa. El de Rosario, amb molèsties, va ser substituït al descans per Dembélé, que reapareixia després de la seva última lesió i que es va convertir, amb les seves internades per la dreta, en un dels homes més perillosos de la segona meitat. El punta francès, després de jugada personal, regalava una assistència de gol a Luis Suárez que, en el punt de penal, no aconseguia connectar el xut per fer el tercer.

Valverde donava entrada a De Jong per Sergi Roberto a falta de mitja hora per al final, però el Barça cada vegada s'assemblava més a l'inofensiu equip que juga de visitant que el que avassalla als seus rivals al Camp Nou. En un error blaugrana a la sortida de la pilota, Chukwueze també va tenir l'empat, però la seva rematada era rebutjat per la defensa local.

Valverde no va tenir manies per retirar un desafortunat Luis Suárez per posar Ansu Fati. El desvergonyiment del nou ídol del barcelonisme va posar el partit de cap per avall. Ansu Fati va provar la rematada en les seves dues primeres accions i, en la tercera, va intentar forçar un penal de Peña. El Vila-real ja no s'aproparia a l'àrea visitant en l'últim quart d'hora i el Barça sota l'influx de l''efecte Fati' va poder fer el tercer en la recta final.