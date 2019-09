Vettel tanca la seva sequera a Singapur

El pilot alemany Sebastian Vettel (Ferrari) ha posat fi a la seva sequera de més d'un any sense aconseguir una victòria al Mundial de Fórmula 1 després d'imposar-se aquest diumenge al Gran Premi de Singapur per davant del monegasc Charles Leclerc (Ferrari) i l'holandès Max Verstappen (Red Bull).

El tetracampió del món no pujava al primer calaix del podi des del Gran Premi de Bèlgica de 2018, però en la nit de Marina Bay ha sortit guanyador en una cursa marcada per tres 'safety car' en el seu últim terç i després d'un inesperat ' Undercut 'al seu company d'equip després d'entrar aquest a boxs.

Per la seva banda, el pilot espanyol Carlos Sainz (McLaren), que sortia des de la setena plaça de la graella, ha viscut una carrera amarga després que en la primera volta un toc amb el Renault de Nico Huelkenberg li provoqués una punxada i el condemnés a ser últim. No obstant això, no s'ha rendit i aprofitant els 'safety car' ha signat una gran remuntada per acabar dotzè.