El Reial Madrid aparca els seus dubtes amb una victòria a Sevilla

El Reial Madrid va guanyar anit a Sevilla gràcies a un solitari gol de Karim Benzema i salva els mobles després de les crítiques rebudes per la dura derrota de dimecres passat a París. L'ambient enterbolit que ha acompanyat l'equip durant els últims dies quedava apartat amb una correcta actuació al Pizjuán, on els locals van inquietar ben poc Courtois.

Va ser el Reial Madrid el que, tot i l'ensurt inicial amb una rematada de Diego Carlos, va controlar el ritme. Eden Hazard va mostrar-se a un bon nivell i a punt va estar d'inaugurar el marcador però el porter Tomas Vaclik ho va evitar amb una bona intervenció. Tot seguit, Dani Carvajal va posar de nou en dificultats el txec. Corrent al contracop, el lateral dret es va endinsar en l'àrea i va enganxar un xut que Vaclik també va desviar, com a mostra que el conjunt de Zidane es trobava molt més a gust que el seu oponent.

Els de Julen Lopetegui, que s'enfrontava a l'equip madridista per primera vegada després del seu acomiadament com a entrenador blanc a la tardor de 2018, no van trobar la manera de generar perill. Ni la sortida al camp d'Óliver Torres va poder modificar aquesta dinàmica. A més, arribaria el gol poc després del quart d'hora de la segona meitat. Carvajal va combinar amb un company per la banda dreta, a l'esquena del lateral sevillista, i va esgotar el seu esprint fins arribar a la línia de fons; des d'aquí, el 2 madridista va centrar una pilota amb tremp al segon pal, on Benzema li va guanyar l'esquena a Diego Carlos per rematar de cap.

Incapaç es va mostrar el Sevilla de respondre a aquest gol, sense un sol xut entre els tres pals fins que l'àrbitre Juan Martínez Munuera va assenyalar el xiulet definitiu. Només hi va haver un seguit de refusos, que van donar com a fruit un gol anul·lat a Chicharito Hernández per fora de joc. El davanter mexicà no va generar res més en els més de 20 minuts que va estar sobre la gespa. Ho va aprofitar el Reial Madrid, que empata amb l'Athletic al capdavant de la classificació.