Rabaseda, l'heroi de Ripoll

No tots els pobles han vist néixer i créixer un campió del món, però Ripoll és un d'aquests municipis que poden estar orgullosos de sentir-se tan ben representats esportivament. Xavi Rabaseda, nascut a la localitat el 1989 (30 anys), va aconseguir el passat diumenge 15 de setembre la medalla d'or al Mundial de Bàsquet de la Xina i ahir va ser rebut com un heroi al municipi on va començar la seva història. Acompanyat per l'alcalde, Jordi Munell, Rabaseda va agrair a tothom el suport rebut, va fer un escrit al llibre de signatures de l'Ajuntament i també va signar la samarreta de la selecció espanyola amb el seu nom i dorsal perquè pugui ser emmarcada i penjada al pavelló de l'Avellaneda de Ripoll. Fins i tot Munell va assegurar que ja estava feta la proposta de donar a Rabaseda la Distinció Guifré per dur el nom de Ripoll arreu del món. El jugador de l'Herbalife Gran Canària va mostrar la medalla als presents, que no van perdre l'oportunitat de tocar-la i fer-se fotos amb ella.

Des de ben petit, Xavi Rabaseda va començar a jugar a bàsquet al Preminibasket del Ripoll, on ja se li veien condicions i competències per ser un gran jugador. Aquest fet va cridar l'atenció d'un transatlàntic d'aquest esport com és el Barça, i Rabaseda, amb 13 anys, ja formava part de l'Infantil culer. L'aler ripollès va defensar els colors blaugrana fins a la categoria júnior, però amb 18 anys li tocava fer el pas a un equip sènior i va marxar cedit tres cursos al Cornellà, on va assolir l'ascens a LEB Or. La temporada 2009/10, Rabaseda té l'oportunitat de formar part del primer equip del Barça i tot i no tenir gaire participació, va guanyar l'ACB. El club blaugrana decideix cedir-lo dues temporades al Fuenlabrada, però les grans actuacions de l'aler a terres madrilenyes van accelerar el seu retorn al Barça. El curs 2011/12 guanya la Supercopa i la Lliga amb el conjunt culer, mentre que a la temporada 2012/13 es proclama campió de la Copa del Rei. Durant les següents dues campanyes, Rabaseda va jugar a un històric del basquet espanyol com és l'Estudiantes, i des de 2015/16 forma part de l'Herbalife Gran Canària, equip amb el qual va guanyar una Supercopa.

Gràcies a les seves bones actuacions en el conjunt canari, Rabaseda va tenir l'oportunitat de jugar amb Espanya, per primera vegada, el novembre de 2017. I allà va començar el camí que l'ha dut a ser campió del món. El ripollès ha estat un dels fixos a les finestres FIBA per classificar la selecció per al Mundial de la Xina. Va formar part d'un grup de 31 jugadors que són responsables de la participació d'Espanya al Mundial i gràcies al seu esforç i qualitat i a les múltiples baixes de la selecció, Rabaseda es va veure el passat mes d'agost a la llista final per jugar el Mundial de Bàsquet.

«Per mi estar allà, jugués el que jugués, ja era un premi», assegura Rabaseda, que hi va anar com a reserva i jugador de rotació i ha tornat amb una medalla d'or penjada del coll. El ripollès va jugar 17 minuts dividits en 4 partits en el torneig, però ell tenia clar que el seu rol era «animar els seus companys, fer pinya i estar preparat per si em tocava jugar».

Després de ser rebut a la Sala Abat Senjust de l'ajuntament de Ripoll, Rabaseda va atendre els mitjans. «No m'esperava que vingués tanta gent. Esperava una cosa més protocol·lària. Estic content perquè és una fita important. Jo tenia clar que el meu objectiu era estar a la Xina i tot el que vingués després era afegit», van ser les primeres paraules del ripollès. Ara el següent repte és ser olímpic.



L'objectiu de ser olímpic

Rabaseda, a més, té clar que Espanya no va ser de les candidates a guanyar el Mundial en cap moment, però reconeix que hi va haver un punt d'inflexió que els va fer pensar que podien tenir-ho més a prop del que creien en un principi. «No érem el millor equip, però com a grup érem els millors. El partit contra Itàlia era tot o res i ens vam treure un pes de sobre guanyant. Llavors vam vèncer contra Sèrbia, ells es van ensorrar i van acabar eliminats per Argentina als quarts de final. Estats Units també havia caigut i ens vam adonar que era la nostra oportunitat».

El proper estiu es disputaran els Jocs Olímpics de Tòquio. A priori és molt complicat que Xavi Rabaseda pugui formar part de l'equip que viatgi de nou a terres asiàtiques a buscar una nova medalla, però el ripollès no es vol tancar portes a ell mateix. «Com a esportista sempre tens ambició. Vols ser el millor i guanyar més. L'any que ve hi ha els Jocs Olímpics de Tòquio i, si totes les estrelles espanyoles hi van, és difícil que pugui anar-hi, però tampoc pensava estar en aquest Mundial. Per què no somiar que puc ser-hi? Sempre s'ha de lluitar pel que vols», va tancar.