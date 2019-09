El Quart estrena el nou curs a EBA amb una clara victòria davant l'Alfindén (53-64)

El Quart Germans Cruz va estrenar ahir la nova temporada a la Lliga EBA amb una victòria molt treballada davant l'Alfindén (53-64), que el situa en la tercera posició.

Després d'un primer parcial molt igualat (11-11), els gironins van decantar la balança al segon mostrant-se superiors i comptant amb l'encert cap a la cistella, que els permetria arribar al descans amb tranquil·litat gràcies a un avantatge de set punts.

Tot i que a la segona part el conjunt aragonès va reaccionar i va empènyer per retallar distàncies després d'anotar 20 punts, el Quart va aferrar-se a la victòria sense deixar treva al rival.

En l'últim parcial, van treure profit del desgast físic dels aragonesos per ampliar distàncies i segellar una clara victòria que els deixa bones sensacions per encarar el curs. Jordi Bataller va ser el màxim anotador amb un total de 16 punts, per davant de Pau Vila (11) i Xavi Costa (10).