Marc Márquez continua aclaparant i sortirà primer

El pilot espanyol Marc Márquez (Repsol Honda) va complir els pronòstics i es va fer amb la pole position de la categoria de MotoGP del Gran Premi d'Aragó, catorzena cita del Mundial de Motociclisme del qual està dominant de forma irresistible. Després d'un divendres on va aclaparar a tots els seus rivals, el líder del campionat no va afluixar en la qualificació, on va continuar inassolible per als seus competidors, excepte per a les Yamaha del francès Fabio Quartararo, l'únic que realment el va amenaçar, i de Maverick Viñales, que es perfilen, com el diumenge passat a Misano, com els seus principals rivals. El de Cervera no va tenir excessius problemes per aconseguir la seva novena pole de la temporada, 61 en la categoria reina i la quarta consecutiva en un traçat que s'ajusta a la perfecció al seu estil i on podria deixar sentenciat el títol. Amb la sisena plaça també de l'italià Valentino Rossi, Yamaha va demostrar que és ara la moto més preparada per acostar-se a les del Repsol Honda. Ducati només va poder festejar el quart lloc de Jack Miller, amb l'italià i segon classificat del Mundial, Andrea Dovizioso desè, mentre que va sobresortir el cinquè lloc d'Aleix Espargaró amb l'Aprilia. Jorge Lorenzo (Repsol Honda) només va poder ser vintè.



«Poles» d'Àlex Márquez i Arón Canet

El triplet de millors temps per al motociclisme espanyol va ser possible gràcies a les poles d'Àlex Márquez, en Moto 2 i, d'Arón Canet, en Moto 3. El líder de la categoria mitjana va superar el seu principal perseguidor al campionat, Augusto Fernández. Tercer va ser el sud-africà Brad Binder, just al davant de l'italià Luca Marini. En la categoria petita, Arón Canet va ser el més ràpid de tots. L'espanyol és a 22 punts de Dalla Porta en el Mundial, que només va poder ser dotzè. Segon va acabar el japonès Ai Ogura i el tercer va ser l'espanyol Carlos Tatay. Albert Arenas sortirà des de la tretzena posició.