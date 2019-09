Marc Márquez acaricia el Mundial amb un triomf sense oposició a Motorland

Maverick Viñales (Yamaha) va acabar en la quarta posició en el Gran Premi d'Aragó, catorzena prova del campionat, després de rodar molt temps en segona posició. El pilot de Roses es va desinflar en les dues últimes voltes i Andrea Dovizioso (Ducati) i Jack Miller (Ducati) el van passar per deixar-lo fora del podi. Menys emoció va tenir la lluita per la primera posició, ja que Marc Márquez (Repsol Honda) va dominar la cursa sense oposició i acaricia el seu vuitè títol mundial, sisè a MotoGP.

L'heptacampió del món, en el seu Gran Premi 2000, va guanyar per quarta vegada consecutiva al circuit d'Alcañiz per arribar als 300 punts en el campionat i avantatjar en 98 Dovizioso, que va remuntar de forma brillant i va finalizar segon després de sortir sisè. De totes maneres, tot fa pensar que Márquez, que va sumar la vuitena victòria de l'any, es coronarà campió de la categoria reina per cinquè any consecutiu durant la gira transoceànica, encara que a Tailàndia necessitarà guanyar o treure-li dos punts a l'italià.

El líder del campionat no va tenir contemplacions i va seguir el seu pla a la perfecció. El pilot de Repsol Honda sabia que tenia més ritme que els seus rivals i ho va deixar clar des del principi, amb una escapada que el va fer tenir més d'un segon i mig de marge després del primer pas per meta.

Al final, el de Cervera va guanyar per gairebé cinc segons d'avantatge sobre Dovizioso, mentre que la potència de la Ducati de Miller va aguantar a la perfecció els intents de Viñales, que es va haver de comformar amb la quarta plaça. El Roses va retallar punts a Danilo Petrucci (Ducati) i Alex Rins (Suzuki) en la lluita per la tercera plaça del campionat.



Arenas acaba vuitè en Moto3

El pilot gironí Albert Arenas va acabar en vuitena posició en la cursa de Moto3 després d'arrencar des de la tretzena plaça. Una cursa que va guanyar Aaron Canet que s'apropa a només dos punts del líder, Lorenzo Dalla Porta. D'altra banda, en Moto2 el guanyador va ser Brad Binder i Alex Márquez, ahir tercer, continua líder del campionat.