Marc Gasol «El meu desig és acabar a Fontajau

«Hola, soc en Marc. Com estàs, t'agrada el bàsquet?», deia Marc Gasol a un nen que l'havia volgut saludar, i amb qui va acabar xocant la mà. Així, amb la naturalitat d'aquell qui ha guanyat un anell de l'NBA i un Mundial en dos mesos de diferència, el pivot dels Raptors va centrar ahir al vespre l'atenció mediàtica en el debut del Bàsquet Girona en una nova temporada a la LEB Plata. El pivot dels Raptors, per primera vegada, va poder veure en directe des de la llotja de Fontajau un partit de l'equip que va fundar i presideix, i va assegurar que ho vivia «segurament amb més nervis que com a jugador». Gasol va poder saludar el president de l'Spar Citylift Girona, Cayetano Pérez, poques hores abans que l'Uni disputi la final de la Supercopa contra el Perfumerías Avenida. També es va retrobar amb exjugadors del CB Girona com Gerard Darnés i Joan Colomé.

El partit va reunir més d'un miler d'aficionats. Marc Gasol no va amagar que tenia ganes de veure «Fontajau amb gent amb ganes de donar suport a l'equip» i va confirmar el que ha anat explicant en les últimes entrevistes que ha concedit: que acabarà la seva carrera jugant novament a Fontajau, amb el Bàsquet Girona. «Tinc un contracte no signat amb la meva dona pel qual el meu últim any serà aquí, a Fontajau, espero que el cos m'aguanti perquè aquest és el meu desig». Preguntat per com influeix als jugadors tenir un president com ell va assegurar que «espero que no ho visquin com una cosa negativa, jo els hi dono moltíssim suport i ells saben que tenen una gran sort de jugar en una ciutat com Girona i en una instal·lació tan especial com Fontajau. Només espero que ho gaudeixin».

Precisament quan se li va preguntar per com veia el projecte esportiu d'aquest any va dir que «veig molt be l'equip, amb una mentalitat fresca i valenta. Sàbat està fent una gran tasca de lideratge, Hester marcarà diferències i altres jugadors que han arribat com en Max (Esteban), en Víctor (Moreno), o en Menno (Dijkstra) també estan aportant, al costat dels altres que ja hi havia l'any passat com Cosialls i Sergi Costa». Gasol va assegurar que se sentia «content» per haver format «una plantilla potser més curta però amb més nivell».

L'exjugador de l'Akasvayu Girona les temporades 2006/07 i 2007/08 a l'ACB també va elogiar el paper de la junta perquè col·laboren en el dia a dia del club quan ell l'ha de dirigir des de l'altre costat de l'Atlàntic. «La clau és el gran grup de treball que tenim, una junta que viu molt el dia a dia i està implicada amb el club», va subratllar. També va aplaudir «el creixement» que de mica en mica va experimentant el Bàsquet Girona: «Fa goig, cada vegada despertem més interès. Finalment va elogiar la plantilla que ha fet l'Spar Citylift Girona: «Tenen un superequip. Llàstima de la lesió de la Núria (Martínez), però la veritat és que en Cayetano i el seu equip han fet un equipàs, tot i que guanyar mai no és fàcil». Amb el partit en dansa, el públic li va dedicar una ovació però no va aconseguir fer-lo aixecar del seient malgrat els crits de «que boti Marc Gasol!». I sense perdre el somriure va acabar celebrant un valuós triomf.