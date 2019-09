L'Olot espera traduir el bon joc en resultats en la revàlida contra el Mestalla

L'Olot utilitza el joc de posició i el domini de l'esfèrica com a mitjà per obtenir resultats. El procés està sent l'òptim i el mateix Raúl Garrido el valora positivament, però els resultats no acaben de ser els desitjats. Una victòria, un empat i dues derrotes són els resultats obtinguts per l'Olot en els primers quatre partits de Lliga. «Hem de traduir tot el que fem amb pilota i sense pilota en victòries. Juguem bé i fem les coses com volem, però crec que mereixem millors resultats», afirmava el tècnic valencià a la prèvia del partit de diumenge, quan els garrotxins rebran a les 18 hores el València Mestalla. «Per guanyar, s'ha de produir. I nosaltres produïm. El problema és que no ho transformem en gols. Em preocuparia més que no arribéssim ni a tenir ocasions», afegia Garrido. La passada jornada davant el Castelló, l'equip va utilitzar un 4-3-3 i Garrido va introduir diversos canvis a l'onze inicial. De fet, només Ballesté, Pep Chavarría, Alan i Carles Mas han estat inamovibles de l'onze inicial i per al partit d'aquesta tarda també s'esperen força canvis a l'alineació. «Si no fas rotacions i sempre deixes fora els mateixos jugadors, no tots et donaran el rendiment adequat. M'agrada fer canvis perquè els jugadors sentin que tots formen part de la plantilla», planteja Garrido, que es mostra alleujat pel fet que la lesió de Pedro del Campo, baixa segura, no sigui greu. Blázquez, amb molèsties, és dubte.