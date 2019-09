El Liverpool silencia Stamford Bridge i manté el seu ferm lideratge

El Liverpool va vèncer per un ajustat 1-2 el Chelsea en l'últim partit de la sisena jornada de la Premier League, gràcies als gols de Trent Alexander-Arnold i de Roberto Firmino i continua sent el líder ferm i invicte de la Premier League. Els homes de Klopp van aguantar la força de Stamford Bridge en la recta final, quan el francès N'Golo Kanté va marcar un golàs que retallava diferències. Per la seva part, l'Arsenal va remuntar amb un home menys contra l'Aston Villa (de l'1-2 al 3-2), mentre que el Manchester United segueix decebent i va caure contra el West Ham (2-0).