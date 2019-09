L'Atlètic Llevant supera el Llagostera en el tram final

El Llagostera va perdre per primera vegada lluny del seu estadi, després de col·leccionar dues victòries consecutives en els primers dos desplaçaments de la temporada. L'Atlètic Llevant va ser l'encarregat de superar un conjunt gironí que no es va deixar intimidar però va veure com el gol de Joan al minut 83 deixava en res la bona feina feta. Tot hauria estat molt diferent, però, si una falta directa de Maynau hagués acabat en gol i no picant contra el travesser. Hauria estat el 0 a 1 i ja se sap que s'ha de vorejar la perfecció per capgirar un resultat al Llagostera.

No es pot dir que la victòria del filial del Llevant sigui injusta, perquè, tret d'una bona arrancada del Llagostera, amb un gran cop de cap de Noel que Cárdenas va treure com va poder, les millors opcions van ser locals. Marcos, una vegada més, va desfer els perillosos atacs d'un conjunt que necessitava sumar de tres en tres i que ja té dues victòries a la butxaca.

La sortida dels homes d'Alsina després del descans va ser molt bona, i Sergio Cortés va ser el primer a avisar. L'Atlètic Llevant també empenyia, obligat pel fet de jugar al costat de la seva afició. Però l'ocasió més clara va anar a càrrec de Maynau. Maleït travesser.

Amb el gol de Joan, d'un bon xut des de fora de l'àrea que va superar Marcos, Alsina va arriscar i va ordenar una defensa amb només tres homes. Van entrar Kuku per Aimar i Adrià Lledó per Juvanteny, i va anar d'un pèl que no es torna a produir un miracle. A la desesperada, Sascha va estar a punt d'empatar, però Pereira la va rebutjar damunt la línia de gol quan tota la banqueta gironina estava disposada a celebrar-lo. Hauria estat massa bonic per a un equip incapaç de rendir-se.