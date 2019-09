El Figueres suma el primer triomf merescut de la lliga i surt del descens

Davant d'un combatiu i perillós Europa, el Figueres ha aconseguit el primer triomf de la temporada amb un gran partit jugat a Vilatenim. La Unió s'ha avançat en el marcador en el minut 34 de la primera part gràcies a una bona definició final de Pepu Soler. Amb l'1-0 s'ha arribat al descans i els figuerencs han tornat al camp amb ànims de victòria, però els visitants no ho han posat fàcil.

En el minut 49, l'àrbitre ha xiulat un penal en considerar que Gallo havia tocat la pilota amb les mans. Alfonso ha xutat bé, però Embela ha encertat la trajectòria de la pilota i ha evitat el gol. Poc ha durat l'alegria, ja que el mateix Alfonso ha estat l'autor de l'1-1 en el minut 54. Aleshores, els figuerencs han apretat més i com a fruit de la seva pressió ofensiva ha arribat el 2-1, fet per Ivan. L'Europa ha plantat cara i podia haver empatat, però Pepu Soler ha fet el 3-1 definitiu quan faltava un minut per acabar el temps reglamentari. L'àrbitre ha allargat el partit sis minuts, que no han fet canviar el marcador final. Amb aquest triomf, la Unió surt de la zona de descens de Tercera.