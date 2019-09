El duel d'Atlanta i Fiorentina s'atura per insults racistes a un jugador

El partit entre l'Atlanta i el Fiorentina (2-2) va aturar-se durant tres minuts després que Dalbert es queixès a l'àrbitre Orsato dels càntics racistes que va dirigir-li la grada. Va ser al minut 31 quan des de la megafonia de l'estadi es va recordar a l'afició que aquest tipus d'insults estan totalment prohibits.

«La situació no està millorant a Itàlia i és molt greu. Hem d'identificar els autors dels càntics racistes i fer-los fora dels estadis. Hi ha d'haver un càstig, no hem de tenir por de condemnar els racistes», va dir el president de la FIFA.