Debut amarg del Sarrià a casa

L'entrega de la junta directiva de la Unió Esportiva Sarrià per reenganxar el poble a la seva passió per l'hanbol ha fet efecte. L'estiu del 2018 el president Joan Llunell i el vicepresident Jordi Paretas –les cares més visibles i responsables de la progressió del club– van agafar les regnes del Sarrià amb uns objectius concisos. Potser ambiciosos. Però de moment, només fan que prosperar. Després d'assolir l'ascens a Divisió d'Honor Plata i estrenar-s'hi amb un triomf èpic davant del Còrdova, l'equip de Salva Puig va topar amb la creu de la moneda en el debut al seu pavelló contra el Ciutat de Màlaga (24-25). El duel va paral·litzar el municipi. I és que els sarrianencs i sarrianenques només estaven pendents del que passava a la pista. La resta, durant un parell d'hores, va passar en segon terme.

La rebuda dels jugadors per part de l'afició va ser immillorable. Centenars de socis van preocupar-se de fer caliu dins el pavelló per transmetre la seva energia als de Puig. Una gran pancarta, on s'hi podia llegir «Això és la UES», tambors i tot un repertori de càntics donaven la benvinguda a l'emocionant temporada que els espera enguany. La resposta per part de l'equip va ser immediata. Sense deixar treva al Màlaga, el conjunt local va posar-se per davant del marcador de seguida. El capità Guillem Torres va ser l'encarregat de dirigir els primers compassos, carregant el pes de l'equip quan aquest més ho necessitava. Tant per tallar les transicions ràpides dels andalusos com per superar la porteria de Jorge Oliva en l'ocasió més clara que va tenir. Perquè per marcar gols ja hi havia Ballester, el màxims golejador.

Tot i marcar diferències sobre la pista, el resultat al marcador es mantenia ajustat. Un Pau Guitart providencial sota els pals va permetre marxar als vestidors amb el 13-11 a favor. A la segona part, els de Puig van maleïr no haver tingut més encert durant la primera perquè el Màlaga els va fer patir. I de valent. Avançant les línies, els andalusos van empènyer per empatar el partit aprofitant les pèrdues de pilota del Sarrià. Amb el 19-19, va entrar l'agonia. Portulas i Torres van provar d'arreglar-ho amb els seus gols, però immediatament el Màlaga superava la porteria de Guitart fins a deixar un cruel 24-25, que els locals van estar a punt d'igualar a falta de 22 segons.