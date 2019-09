Brad Binder s'emporta el triomf a Moto2

El sud-africà Brad Binder (KTM) va guanyar amb solvència el Gran Premi d'Aragó de Moto2 al circuit Motorland d'Alcanyís, per davant dels espanyols Jorge Navarro (Speed ??Up) i Alex Márquez (Estrella Galicia 0'0 Kalex), que augmenta la seva avantatge en la classificació provisional del Mundial.

No van estar molt encertats en la sortida els millors d'entrenaments ja que tant Alex Márquez (Estrella Galicia 0'0 Kalex) com Augusto Fernández (Kalex) es van deixar sorprendre pel sud-africà Brad Binder (KTM) i l'italià Luca Marini (Kalex) i potser pels nervis de la situació abans que s'acabés la primera volta el pupil de Sito Pons, Augusto Fernández, va anar per terra tot i que va córrer cap a la seva moto per intentar continuar des de l'última posició.

Fernández, segon ara en la classificació provisional del Mundial a 42 punts de Márquez, ha deixat escapar una oportunitat d'or per retallar distàncies amb el líder, tot i que encara amb cinc grans premis per davant en els quals intentar esmenar la situació.