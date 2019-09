Ona Carbonell anuncia la seva retirada

Ona Carbonell, l'esportista més llorejada en la història de la natació espanyola, ha anunciat avui mitjançant un comunicat la seva retirada de la competició, dos mesos després d'aconseguir tres medalles en els Mundials de sincronitzada de Gwangju (Corea del Sud) per dedicar més temps a la seva família.

"Tinc gravada a la memòria la meva primera participació en uns Jocs Olímpics. Va ser a Londres, l'any 2012, i ho recordo com un dels moments més especials de la meva vida. Un somni de nena que va esdevenir realitat i que, a més , vaig tenir la gran sort de poder repetir quatre anys més tard a Rio de Janeiro. No obstant això, aquest any, a les portes d'un nou repte olímpic, em trobo en una situació personal diferent. Després de meditar-ho molt amb la meva família, parlar-lo i valorar-ho detingudament amb la meva entrenadora, i posteriorment amb la resta de l'equip, he decidit que en aquest moment vull donar un pas a un costat ",ha afirmat la nedadora barcelonina.

La nedadora catalana va sumar a Corea, amb les seves dues plates en sol lliure i tècnic i el bronze a 'highlight' per equips, 23 medalles en els Mundials el que el va convertir en la dona amb més metalls FINA i la tercera esportista amb més medalles, només per darrere dels nord-americans Michael Phelps (33) i Ryan Lochte (27).