Girona, Lloret i Palafrugell comencen avui l'OK Lliga

Girona, Lloret i, novament després de tornar a pujar, Palafrugell comencen una nova temporada a l'OK Lliga marcada per l'increment de l'oferta de televisió, un partit per jornada a través d'Esport 3 i la resta per internet, OK Liga TV, i per la implementació dels play-offs tant per al títol com per al descens. En una Lliga on, un any més, el Barça és el gran favorit tot i la derrota contra el Reus en la Supercopa, Girona, Lloret i Palafrugell es trobaran amb un sistema de competició on la diferència entre classificar-se per jugar competició europea o haver d'afrontar el play-off de descens (els quatre últims) serà realment petita.

El Girona manté Ramon Benito a la banqueta i l'històric Jaume Llaverola a la porteria, però ha fet molts canvis en una plantilla on ja no hi són, entre d'altres, noms destacats com Raúl Pelicano (SHUM Maçanet) o Enric Torner (Valdagno). Per contra, Benito comptarà amb un munt de cares noves: Aniol Mangas (Vic), David Carles (Palafrugell), Humberto Mendes (Noia), Gerard Pujol (Calafell), Pau Palacín (Mataró), Josep Hernández (SHUM) i Xavier Gurri (Arenys de Munt). El primer partit de la temporada dels gironins serà avui a Palau 2, contra el Reus (20-30).

El Lloret començarà la temporada mantenint Oriol Perarnau a la banqueta i amb ben poques novetats en un plantilla curta que necessitarà l'ajuda dels júniors per completar les convocatòries. L'única cara nova és Marc Gómez, que la temporada passada estava al Girona. El Lloret s'estrenarà aquest vespre rebent el Noia (20-30).

Finalment, el Palafrugell torna a l'OK Lliga amb, com sempre en els últims anys, Xavi Garcia Balda a la banqueta i sense gaires novetats respecte al grup que, a la primera, va aconseguir recuperar l'OK Lliga. David Carles ha marxat al Girona i tampoc continuen Sergi Pla i Guillem Ribot, mentre que les tres cares noves són Joel Palacín (GEiEG) i Marc Figa i Sergi Canet del Tordera. El Palafrugell s'estrena avui a la pista del Vic.