Estrena a Fontajau contra el Menorca d'Alberto Corbacho (20.00)

Company d'Albert Sàbat fa dues temporades a l'Obradoiro, i amb vuit temporades d'experiència a l'ACB on encara jugava el curs passat, Alberto Corbacho és un dels millors especialistes en el tirs de tres punts del bàsquet espanyol en les últimes temporades i ara, amb 34 anys, ha fitxat pel Menorca que intentarà l'ascens acompanyant l'aler mallorquí de veterans com Jorge Jiménez i Urko Otegui (el curs passat a LEB Or amb el Palència) o de múscul amb Deion Bute, Drew Guebbert i, sobretot, Garret Convington que, a priori, és el seu estranger de més qualitat. «A priori, una de les millors plantilles que s'han construït aquesta temporada a LEB Plata. Encara que s'han desvinculat Jan Orfila i Andreu Matalí, han fitxat a Urko Otegui i Alberto Corbacho que no els descobrirà ningú. Un equip completíssim i un dels aspirants a tot en aquesta Lliga», explicava ahir Àlex Formento sobre el debut d'aquest vespre a Fontajau, on la presència a la llotja del president del club, i recent campió del món, Marc Gasol, serà una de les principals atraccions. m.v. girona/menorca