L'Espanyol no acaba de culminar la remuntada contra el Ferencvaros

L'Espanyol no va poder remuntar contra el Ferencvaros hongarès en el primer partit de la Lliga Europa, a l'RCDE Stadium, després que l'equip visitant gaudís d'un gol en pròpia porta als deu minuts i resistís durant la mitja hora final després d'un gol de Vargas.

L'empenta del rival va fer que la nit comencés de la pitjor manera per als catalans. Una centrada del brasiler Isael va ser mal refusada per Javi López al minut deu i va pujar al marcador. El gol en contra no va desanimar l'amfitrió, que va atacar amb més precisió.

L'Espanyol no va poder arreglar el marcador abans del descans, tot i la intensitat dels últims minuts de la primera meitat. Després de la represa, els locals van sortir decidits a solucionar el problema, però el Ferencvaros els ho va posar difícil: Isael manar estavellar la pilota a l'escaire als cinc minuts. L'afició creia en la remuntada. Animava. Els de Gallego ho van provar amb un xut de falta i després d'un córner. I finalment va arribar l'empat: en el minut 60, Vargas va aprofitar un rebuig per marcar l'1-1 i va fer aixecar l'RCDE Stadium. Els periquitos, ara, acorralaven el rival amb mitja hora per davant.

David Gallego va refrescar l'equip per intentar rematar la feina. L'entrada de Pedrosa va dinamitzar l'atac blanc-i-blau amb la seva habitual velocitat al carril esquerre. El físic del Ferencvaros ja no brillava com en la primera part i el partit era clarament de l'Espanyol. Granero va donar motius per creure en el 78, amb un xut a l'escaire, i Calleri el va seguir amb una fuetada creuat al 82. No obstant això, la seguretat defensiva del quadre hongarès va impedir que l'Espanyol culminés la remuntada.