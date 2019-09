Barcelona insisteix amb els Jocs d'Hivern

L'Auditori 1899 del Futbol Club Barcelona va ser l'escenari ahir de l'acte organitzat per la institució cultural i esportiva Sport Cultura Barcelona de suport a la candidatura olímpica Pirineus-Barcelona 2030. L'acte va reunir representants de diverses entitats culturals, esportives i econòmiques del país, i, segons Albert Agustí, president de Sport Cultura, es va fer amb la voluntat d'enviar un missatge a tots els que hi tenen alguna cosa a dir, «també als polítics i dirigents del país». Entre els assistents, Juan Antonio Samaranch, vicepresident del Comitè Olímpic Internacional, que va fer una crida als dirigents polítics a apostar per la candidatura Barcelona-Pirineus 2030.

En aquest acte, amb el lema Hi serem, van intervenir-hi el president de Sport Cultura Barcelona, Albert Agustí; el del FC Barcelona, Josep Maria Bartomeu; el del Cercle d'Economia, Javier Faus; el del Racc, Josep Mateu; el president del COE, Alejandro Blanco, i el vicepresident del COI Joan Antoni Samaranch. També van participar-hi el president del Centre Excursionista de Catalunya, Eduard Cayón; el meteoròleg Alfred Rodríguez Picó; la comissària de l'Smart City Expo World Congress Pilar Conesa; l'esquiadora Núria Pau; i els exesportistes Jordi Arrese i Jordi Villacampa, que van participar en els Jocs Olímpics de Barcelona de 1992 a tennis i a bàsquet, respectivament.

Agustí va destacar que el món de l'esport i de la cultura i demana als polítics que aposti per aquests Jocs amb aquest acte, al qual van assistir-hi representants d'entitats culturals i econòmiques, clubs esportius de la ciutat, esportistes i persones que van participar en l'organització dels Jocs Olímpics de 1992, entre d'altres. Samaranch va destacar que la candidatura ho tindria tot en infraestructures, atletes i espais. «Ens falta la unitat política», va dir, i va assegurar que l'elecció per 2030 es preveu per a 2023, però que si existís abans una força organitzativa i un projecte il·lusionador, el Comitè Olímpic Internacional no esperaria a 2023 per adjudicar-la.

Per la seva banda, Josep Maria Bartomeu va assenyalar la possibilitat que el Camp Nou acollís alguna cerimònia dels Jocs d'Hivern si se celebressin a la ciutat de Barcelona i els Pirineus, en què el clima a 2030 serà «més irregular» que no pas ara, amb més probabilitat d'altes temperatures però també amb les possibles grans nevades habituals, segons va pronosticar el meteoròleg Alfred Rodríguez Picó.