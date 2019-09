L'Espanyol debuta a la Lliga Europa «en el millor moment anímic»

L'Espanyol, el Sevilla i el Getafe inicien avui el seu camí a la Lliga Europa, un torneig en el qual intentaran arribar el més lluny possible sense que se'n ressenti el seu rendiment a La Lliga Santander i on són els sevillistes els que representen la teòrica millor candidatura per la seva experiència i la seva major amplitud de plantilla.

L'equip català rep el Ferencvaros (21.00) a l'RCDE Stadium, en el millor moment anímic de la temporada, després de sumar el primer triomf a La Lliga contra l'Eibar a Ipurua, una victòria que ha reforçat la confiança. Ho admetia ahir el tècnic David Gallego: «El partit ens arriba en el millor moment moral».

Són baixes segures el lateral dret Corchia, el davanter Ferreyra i el migcampista Iturraspe, a més dels lesionats de llarga durada David López i Pablo Piatti. El cas de Ferreyra és especialment sensible per als plans de l'entrenador, David Gallego. L'atacant argentí es va lesionar quan va marcar un gol contra l'Eibar. És el màxim realitzador de l'equip i estarà de baixa entre quatre i sis setmanes.

El Sevilla de Julen Lopetegui, per la seva banda, haurà de superar en primer lloc un grup aparentment senzill al costat del Qarabag, el Dudelange luxemburguès i l'APOEL xipriota. L'equip sevillista serà el primer a debutar, avui (18.55, Movistar Liga de Campeones) davant el campió azerbadjanès, Qarabag.

El Getafe té al seu grup el perillós Krasnodar rus, el competitiu Basilea i el Trabzonspor turc. L'equip otomà serà el seu primer rival al Coliseum (18.55). Els madrilenys tornen a Europa vuit anys després.