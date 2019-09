Laurent Jalabert és el convidat al campus Melcior Mauri de Lloret

El Campus Melcior Mauri Costa Brava 2019, que se celebrarà a Lloret de Mar des d'avui i fins diumenge, tindrà com a seu l'hotel Guitart GEM Wellnes & Spa i compta amb una programació completa amb diverses activitats per als amants del ciclisme.

L'esdeveniment comptarà amb la presència dels dos exciclistes professionals Melcior Mauri i Laurent Jalabert, que durant quatre dies acompanyaran a tots els participants a les activitats del programa: rutes curtes i llargues, xerrades tècniques i una taula rodona, entre d'altres.

Mauri va explicar que «aquest campus no deixa de ser un granet de sorra per iniciar tot el que és el potencial que tenim a l'entorn de la Costa Brava». El ciclista agraïa a Empor Speed KIA Motors el seu suport com a patrocinador principal de la iniciativa.