«Amb Fontajau ple tenim més opcions de guanyar que quan hi ha menys gent»

Veure un Spar Citylift Girona-Perfumerías Avenida amb menys de mitja entrada a Fontajau seria una mala notícia i, per això, conscients que el condicionant que els abonats hagin de pagar entrada pot allunyar alguns aficionats del pavelló, ha provocat que des de l'Uni s'hagin fet diferents crides a la mobilització de la gent. I ahir, en la presentació de la Supecopa d'Espanya al centre comercial Espai Gironès de Salt, el president Cayetano Pérez va repetir el missatge. «El ritme d'entrades era una mica fluix, però estem convençuts que s'anirà animant perquè necessitem l'ajuda de l'afició per aconseguir aquesta copa davant de l'etern rival en un partit molt interessant». I, al seu costat, el tècnic Èric Surís va ser clar recordant el paper que ha tingut l'ambient del pavelló en moltes de les victòries més importants dels últims anys, i va assegurar que «amb un Fontajau ple tenim moltes més opcions de guanyar que si hi ha menys gent, això és evident».

Sobre el partit, Surís va insistir en una de les seves línies de pensament més habituals -«la principal pressió ens la posem nosaltres mateixos, perquè sempre volem guanyar i ens fa il·lusió un títol com el de la Supercopa»-, però també va recordar que el partit arriba molt aviat i que «estem en pretemporada, en plena construcció per una temporada que no ha fet més que començar i que, guanyem o perdem la Supercopa, serà una Supercopa molt exigent». «Les baixes dels dos equips condicionen el partit i segur que el partit de diumenge serà diferent del que podríem jugar en el sisè mes de la competició».

Sobre la baixa de llarga durada de Núria Martínez, a qui el club ja ha dit que no substituirà, Èric Surís va assegurar que «les jugadores que som aquí ho haurem de tirar endavant i les que vagin incorporant, quan arribin, hauran d'aportar des del primer dia».

Al costat de Cayetano Pérez, Èric Surís, i del responsable de l'Espai Gironès, Pau Jordà, Adaora Elonu va explicar les seves sensacions per enfrontar-se a l'Avenida després de tres temporades jugant amb el club de Salamanca: «Aquí a Girona tenim un gran equip i estic emocionada per començar a jugar... Aquesta primera final serà especial perquè jugaré contra jugadores amb qui he compartit vestidors les tres últimes temporades. Aquesta setmana ha estat parlant amb algunes d'elles sobre el partit... Tinc ganes de guanyar la Supercopa».